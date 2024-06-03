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【新品タグ付き】MG Sable＊サファイアミンク和装洋装 謝恩会にも✴︎
商品番号 R73895575127
商品名

【新品タグ付き】MG Sable＊サファイアミンク和装洋装 謝恩会にも✴︎
ブランド名 サガミンク
特別価格 税込 6,302 円
在庫状況 あり

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商品詳細

•*¨*•.¸¸♬ただ今フォロー割開催中！•*¨*•.¸¸♬【商品説明】＊MGSableのサファイアミンクのファーです。こちらは華やかな雰囲気でとても上品です。優しいシルバーカラーになっています。和装にぴったりな素敵なストールです✴︎＊天然素材にしか引き出せないリアルファーマフラーです＊デンマークで生産され日本で作られた最高級品質のファー＊着物だけでなく、パーティードレスにもご使用頂けるお品物です。＊その他のフォクスやミンクのファーはこちらにございます。→#lilyfur■Size長さcm170毛を含む。中央幅cm18毛を含む。︎︎︎︎■Colorシルバー︎︎︎︎■Materialサファイアミンク︎︎︎︎■Conditionタグ付き新品未使用品です。呉服屋さん保管のストック品になります。とても綺麗なお品物で破格でございます。とてもお値打ちです。＊こちらはフォック、スナップで留めるタイプです。＊お急ぎ発送対応します。定価150000yen位サガではありません。ミズノ　エンバ　フォックスラムラビット　ミンク　毛皮　毛皮コート　ジャケット　シェアードミンクシルバーフォックス　スヌード　ストール　ポンチョ　ケープ　マフラー　ショール　襟巻き　襟まき　えりまき新年会　振袖　晴れ着　和装　SAGA　新年　クリスマス　振り袖　着物　サガフォックス　ラクーン#SAGAROYAL#SAGA#SAGAFOX#サガファー#サガフォックス#毛皮#ストール#ショール#ブルーフォックス#シルバーフォックス#シャドーフォックス#着物#成人式#和装#洋装#自由区#23区#イネド#ディノス#ディノス#ワールド#ザラ#ダーマコレクションなどお好きな人で✴︎
http://narcologia.ru/goods/perpetual667246.html
http://narcologia.ru/goods/procurement589833.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox668239.html
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