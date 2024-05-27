フリルタンクトップ　#チュール　#重ね着　#フェミニン　#春夏　#地雷

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◼️管理番号t0013肩紐チュールが可愛いタンクトップです♡少し透け感があるので重ね着がおすすめ◎◎古着のため一点限り◎即購入OK◎早い者勝ち◼️レディースUSED 【A】商品《！各商品にランク付してます！》商品の状態に応じてランク付をしました！ランクは以下の通りです。【A】…未着用、またはほぼ未着用のもの【B】…若干の毛玉やヨレ等が見られるものの充分にご着用いただけるもの【C】…古着として味を楽しんでご着用いただけるもの【D】…毛玉や汚れがところどころ目立つが着用は可能なもの(ハンドメイドやリメイクに使っていただくことも可能です◎)※個人の判断になってしまうので商品状態にばらつきがある場合がございます。ご不明点がございましたらお気軽にお尋ねください！！◼️カラー：ブラック◼️サイズ表記：M-----------------------------------------↓まとめて商品が見たい↓【#miiishouse】-----------------------------------------《おねがい》こちら古着のため、古着特有の香りや使用感などがございます。ご理解いただいた上でご購入いただきますようお願い申し上げます。抵抗感がある方などはお控えください。返品交換については、こちらの不備でない限りお受けできませんのでご納得いただいた上でご購入いただきますと幸いです。ご質問等ございましたらお気軽にお申し付けください！！♡最後までご覧いただきありがとうございます☺︎#miiishouse#古着#used#古着女子#古着男子#タンクトップ