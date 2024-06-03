◇商品名◇M:E/\"×魚子(鱗)/\"BIG-Tshirt/#03[[受注生産／予約商品]]◇商品状態◇7月に公式にて¥7600程で購入。何回か着用しましたが、目立つ傷や汚れはありません。とても綺麗な状態です。ユニセックスで着用頂けます。現在は販売されてない商品です。おまけでランダムのカードお付けいたします。即購入⭕️※ゆうパケットポストにて発送予定m:eエムイーコラボオーバーサイズアンコロックレフレムトラバストーキョーサブカル地雷系



2022福袋】 m:e エムイー M:E/\



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