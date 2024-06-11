

【新商品／Sサイズ】マルボンMalbonゴルフ☘️ポロシャツ☀️ホワイト 【新商品／Sサイズ】マルボンMalbonゴルフ☘️ポロシャツ☀️ホワイト



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先日入荷しました日本未入荷のお品になります。最高品質の素材で作られており、コットンとポリエステルの組み合わせで快適な着心地を提供します。MALBONGOLFのキャラクターがポロシャツの胸元に刺繍されています。かわいいアクセントながらも上品で洗練された印象を与えます。ゴルフラウンドだけでなく、日常のさまざまな場面でも活躍するデザインです。カジュアルながらも上品さを兼ね備えています。是非、一味違うさりげないオシャレをお楽しみ頂ければ幸いです。【商品説明】■カラー ホワイト■素材 コットン/ポリエステルコットン素材の特徴は軽くて柔らかいですが、ふわふわのフィット感があるというメリットがあります。ソフトな風合いがとても柔らかく、摩擦による静電気の発生がほとんどなく、衣類に使用するのに適した素材です。快適で吸収力が良く、肌に刺激が少ない柔らかい素材なので、快適な着用が可能です。■サイズS着丈：59 肩幅：48 身幅：51 袖丈：20（㎝）※素材や測定位置の兼ね合いで、1～2㎝の誤差がある場合がございます。---------------------------※海外輸入品です。デザインやタグ表記など日本国内の商品と異なる所がございます。気になる方、神経質な方につきましては、ご購入の際、ご理解頂けますと幸いです。⚠️お得なセール実施中～フォロー割引～このアカウントをフォローいただきますと、販売価格に応じてお値引きをさせていただきます。◯フォロー割引金額〜2,999円➡︎100円OFF〜5,999円➡︎200円OFF〜8,999円➡︎300円OFF9,000円〜➡︎500円OFF～リピート割引～一度ご購入いただいた方に対して、次回のご購入時に200円OFFさせていただきます。「リピート割希望」とコメントをお願いいたします。～まとめ割引～購入数に応じた割引をいたします。購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。◯まとめ割引金額2点購入➡︎500円OFF3点購入➡︎800円OFF4点以上➡︎1500円OFF———————————#☆アーティチョークカラー...ホワイト…