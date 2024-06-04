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yacco maricardのタンクトップ
商品番号 P11857107859
商品名

yacco maricardのタンクトップ
ブランド名 ヤッコマリカルド
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。YACCOMARICARD絹のタンクトップです。前身ごろは総ピンタックです。SIZE：3バスト：90〜94cm身長：154-162cm前身頃絹100％後ろ身頃毛100％着丈57cm身幅47cm自宅保管、素人検品、中古をご理解して頂ける方に、宜しくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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