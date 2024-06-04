yacco maricardのタンクトップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。YACCOMARICARD絹のタンクトップです。前身ごろは総ピンタックです。SIZE：3バスト：90〜94cm身長：154-162cm前身頃絹100％後ろ身頃毛100％着丈57cm身幅47cm自宅保管、素人検品、中古をご理解して頂ける方に、宜しくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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