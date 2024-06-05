Titivate マルチwayシアーボーダートップス　ブラウス　シャツ　水色

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袖ボリュームで女性らしいフォルムのボーダーシアートップス。ブラウスとしてはもちろん羽織りとしても使えて前後2wayでも着用できるマルチway仕様。オーバーサイズで抜け感を演出。インしやすく、アウトでも着やすい丈。綺麗なパステルブルーのブラウスです。丈 56身幅 66参考価格 ¥4,939#kbf#jeanasis#Spickandspan#ropepicnic#senseofplace#doors#iena#simplicite#adidas