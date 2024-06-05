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Titivate マルチwayシアーボーダートップス　ブラウス　シャツ　水色
商品番号 K66818033841
商品名

Titivate マルチwayシアーボーダートップス　ブラウス　シャツ　水色
ブランド名 ティティベイト
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖ボリュームで女性らしいフォルムのボーダーシアートップス。ブラウスとしてはもちろん羽織りとしても使えて前後2wayでも着用できるマルチway仕様。オーバーサイズで抜け感を演出。インしやすく、アウトでも着やすい丈。綺麗なパステルブルーのブラウスです。丈　　56身幅　66参考価格　¥4,939#kbf#jeanasis#Spickandspan#ropepicnic#senseofplace#doors#iena#simplicite#adidas
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