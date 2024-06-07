

USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス



USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス USA VINTAGE アメリカレースデザインオフショルダートップス

ご覧頂きまして、ありがとうございます。◯商品名USAVINTAGELACEDESIFNOFFSHOULDERTOPS/アメリカ古着レースデザインオフショルダートップス◯サイズ身幅:44cm着丈:69cm◯カラーホワイト◯コンディションこちらのお品物のコンディションはBです。S新品に近いものA比較的状態のいいものB一般的な使用感があるものC使用感がやや目立つものD使用感が多いものおよびジャンク品＊ただし当店の基準による◯付属品なしコンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。こちらは古い年代のお品物なので使用感があることが普通だという認識を理解いたいただける方のみ購入をお願い致します