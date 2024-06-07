NBB フラワーラッフルブラウス

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商品詳細
バイカラーの花柄と、大胆なラッフルディテールが今のムードにぴったりなブラウスは、大きく華やかなラッフルカラーにパイピングをあしらい1枚で着映えします。身頃はほどよく余裕をもたせ、裾をインしてもアウトにしてもバランス良く着ていただけるサイズ感となります。カジュアル感もありながら、ボトムス次第ではきれいめなスタイリングも決まり、ON・OFF問わず幅広いシーンで着用して頂けます。カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋購入してから着る機会がなく自宅保管しておりました。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement313499.html
http://narcologia.ru/goods/moisture513269.html
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