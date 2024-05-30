CHAOPANIC レディースF 半袖シャツ　ボウリングシャツ　刺繍　鳳凰

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CHAOPANICチャオパニック の 鳳凰 フェニックス の 刺繍 の 半袖 の シャツ ボウリングシャツ です。レーヨン100%カラーは オフホワイト アイボリーフリーサイズFサイズ身幅52cm着丈61cm肩幅45cm袖丈25cm#半袖シャツ☆bravestore#チャオパニック☆bravestorebravestoreでは、仕事や趣味で国内外で購入した 70s70年代 80s80年代 90s90年代 00s2000年代 の ヴィンテージ古着 や スポーツブランド スポーツグッズ を 中心に インテリア雑貨 など オシャレな生活を送れる商品を幅広くライナップしています。フォロー割 や 複数購入割 も していますので、コメントや購入前に必ず自己紹介をお読みになってください。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏