古硯　龍　八角　蓋つき硯　10号　中載俊作

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ご覧いただきありがとうございます。【商品名】大型すずり【サイズ】直径：23cm中直径：18cm高さ：5cm（蓋つき9cm）【商品状態】・自宅保存されていた中古品になります。・画像のものがすべてです。【お届けについて】・発送については郵便局、ヤマト運輸、佐川急便のいずれかでの発送となります。・発送は可能な限り早く発送させていただきますが、仕事の関係で土日にかかる可能性がございます。あらかじめご了承ください。・沖縄、離島は別途送料がかかります。購入前に必ず質問、コメントする様にお願い致します。【お取引について】・仕事の都合上、即メッセージを返信できない場合がございます。ご了承いただけると幸いです。・上記をよく確認の上、ご購入お願い致します。#あえるすずり