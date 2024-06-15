【美品級】ルイ・ヴィトン（アンプラント）ポルトフォイユ・サラ　チェーンウォレット

ルイ・ヴィトン（アンプラント）ポルトフォイユ・サラ チェーンウォレット 長財布です。ヴィトン定番の長財布として幅広い層から絶対的な人気のポルトフォイユ・サラ！柔らかい触り心地でマチが広く開きやすいのでとても使いやすいのが特徴で、メンズ・レディースともにお使いできます。外部状態は表面スレ、コバ小キズ、金具スレなどが多少御座いますが状態は良く美品に近い良品！インナーバッグショルダーウォレット付き（社外品)、コバ、ミンクオイル処理などのメンテナンスを行っておりますので安心してご利用いただけます。※ミンクオイル処理は革に栄養を与えひび割れを防ぎますが1ランクほど色が濃くなります。しかし確実に状態が良好になり数年間はノーメンテナンスでご利用頂けます。内部状態はクリーニング済みですので目立つようなシミや汚れは御座いません。他、報告を必要とするダメージは御座いません。※当商品は鑑定済み（本物保証）及び表面、内面クリーニング、ミンクオイル処理、防臭殺菌処理、補修メンテナンスを行っておりますので他の方とは品質状態、保証面で安心してご利用して頂けます。＜商品説明＞ブランド：LOUISVUITTON（ルイヴィトン）商品名 ：ポルトフォイユサラ（M80496）カラー ：ブラック×ベージュ素材 ：アンプラントレザーサイズ ：H(高)：10cm×W(幅)：19cm×D(厚)：3cm ショルダー：最長約120cm（長さ調整、斜め掛け可）ポケット：カードポケット×16 ファスナー付小銭入れ×1札入れ×2 ポケット×2付属品 ：外箱、保存袋、リボン、紙カード、チェーンショルダー（社外品)製造番号：シリアルRFID(2022年以降は全てICチップになっております）参考定価：134,200円（新品価格）＜状態説明＞●キズ：若干●スレ：若干●シミ：なし●汚れ：なし（クリーニング済）●内はがれ：なし●ベタつき：なし●糸ほつれ：なし●型くずれ：多少●金具状態：ファスナー、ホック良好●補足など：美品に近い良品※商品の詳しい状態は写真にてご確認をお願いいたします。管理番号：g10180050＜注意事項＞※中古ですので小キズなど気になる神経質な方はご遠…



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