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- 一番くじ NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍ノ絆 フィギュア 3点セット
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商品詳細
一番くじNARUTO-ナルト-疾風伝忍ノ絆MASTERLISEフィギュア3点セット・ラストワン賞はたけカカシフィギュア・B賞うちはサスケフィギュア・C賞我愛羅フィギュア全て新品未開封です。バラ売り不可です。【おまけ】・E賞アートタンブラー4点・F賞ラバーコースター3点・G賞クリアポスター4点内容詳細は、2枚目以降の写真でご確認下さい。全て新品未使用です。アートタンブラーの外箱は付属しません。おまけが不要な場合はコメント下さい(お値段は変わりません)。ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。グッズ種類...プライズ/一番くじ
http://narcologia.ru/goods/browse678991.html
http://narcologia.ru/goods/organization444962.html
http://narcologia.ru/goods/stage941797.html
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