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一番くじ NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍ノ絆 フィギュア 3点セット
商品番号 O25629170073
商品名

一番くじ NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍ノ絆 フィギュア 3点セット
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 6,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一番くじNARUTO-ナルト-疾風伝忍ノ絆MASTERLISEフィギュア3点セット・ラストワン賞はたけカカシフィギュア・B賞うちはサスケフィギュア・C賞我愛羅フィギュア全て新品未開封です。バラ売り不可です。【おまけ】・E賞アートタンブラー4点・F賞ラバーコースター3点・G賞クリアポスター4点内容詳細は、2枚目以降の写真でご確認下さい。全て新品未使用です。アートタンブラーの外箱は付属しません。おまけが不要な場合はコメント下さい(お値段は変わりません)。ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。グッズ種類...プライズ/一番くじ
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