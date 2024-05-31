美品未使用✨️COACHマフラーカシミヤ正規品

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商品詳細
カラー···グレー裏地…ブラック素材…カシミヤレディース、メンズ対応✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆未使用美品✨大人かっこいい系。ダメージ無し!!その他、出品致しておりますよ♡♡是非、ご覧下さい✩.*˚返品等受け付けませんので、御理解ご了承よろしくお願い致します。
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