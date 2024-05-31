人気 MARNI　マルニ　かごバッグ　ピクニックバック　サイプレス

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商品詳細
ご観覧いただきありがとうございます。◕‿◕。人気モデル！在庫ラストです！！□商品説明MARNI マルニ フラワーマーケット かごバッグ サイプレス□状態新品未使用□カラーサイプレス□内容付属タグ・本品□サイズストラップを含めない縦23cm底面：幅25cmマチ15cm□注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。※海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませカラー···グリーン系閉じるレディ-スバッグかごバッグマルニ
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