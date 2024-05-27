何年か前にJPCで購入。ウドゥはいくつか持っていて、こいつは滅多に使わないので出品。定価は42,000円くらい。目視する限り、ワレやヒビ、カケなどはありません。元からあるスレや色むらなどは見られます。音の参考は以下。厳密な録音ではないですし、スマホ持ちながら片手で叩いてるので、あくまで参考程度に考えてください。（低音は音割れしてるので、ボディを叩いた時の高音のご参考に）https://youtube.com/shorts/8jsar2yVz7c?si=jVEoAMJOYQzU02fGウドゥって、ホールを叩いたときの低音は個体差がほとんどないんですけど、ボディを叩いた時の高音は結構差があります（たまに、高音がこもったハズレ個体があるんですよね）これは、シュラグベルクの壺らしい音だと思います。丁寧に梱包しますが、段ボールや緩衝材はリサイクル品を使用します。配送中のトラブルによる破損は補償できかねます。あくまで、素人保管の中古楽器であることをご理解いただき、ご納得のうえで購入してください。ノークレームノーリターンでお願いいたします。民族楽器パーカッションパーカス太鼓タイコ打楽器エスニック壺ウドゥuduシュラグベルクschlagwerk



シュラグヴェルク ベーシック・ウドゥ U-62



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