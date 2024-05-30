【新品】ロンシャン ル　プリアージュ　トートバッグサイズ L

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商品詳細
☆☆☆ご覧頂きありがとうごさいます☆☆☆★即購入大歓迎です♪★フォロー割あります♪プロフィールに詳細ありますのでご覧ください♪★配送４８時間以内に行います♪[商品説明]素材プリアージュ/ナイロン寸法31x30x19cmポリアミドキャンバス、内側にコーティング外側開閉:ファスナーとスナップボタン付き仕切り:1[状態]新品未開封品★トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご覧下さい★カラー···ブラック人気モデル/シリーズ···LONGCHAMPルプリアージュL
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