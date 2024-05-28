グッチ スプリーム ハンドバッグ

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◆ご覧頂き、ありがとうございます。【商品名】GUCCIグッチグッチのスプリーム柄のハンドバッグになります。【状態説明】多少の角擦れなど使用感ありますが、まだまだご愛用いただけます。【サイズ】縦▶20cm横▶29cmマチ▶8.5cm持ち手▶15cmご購入後は丁寧に梱包し1~2日で発送致します。気になる点ありましたら気軽にコメント下さい(^^)