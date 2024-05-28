終末限定お値下げ✨最終‼未使用⭐️シックなハヤシヒロコ　変形ハンドバッグ✨

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素材···牛革(本革)、フェイクレザーカラー···グレーご覧いただきありがとうございます✨お値下げ‼️18000円→11500→更に今だけ10300円‼️大人女性に人気の「ハヤシヒロコ変形ハンドバッグ」です✨ユニークな形で、シンプルなファッションのアクセントにも✨合わせやすいシックなグレーもポイント✨持つだけでお洒落感がアップするのは、ヒロコハヤシならでは✨長財布、携帯電話、ポーチなど必要なものがしっかり入ります✨学校行事や大人女子会にもぜひ✨品よく、でも人とかぶりたくないあなたにおすすめ✨（定価は4.5万円ですので、かなりお得です✨）サイズ縦 約32cm横 約28cmマチ 約11cm中古品、自宅保管にご理解いただける方のご購入お待ちしております✨素材···牛革(本革)