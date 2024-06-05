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Candy Stripper＊ギンガムチェックなくまちゃんシャツ
商品番号 E43777121906
商品名

Candy Stripper＊ギンガムチェックなくまちゃんシャツ
ブランド名 キャンディストリッパー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にお店で購入したシャツです。お色味は　レッド×ホワイトのギンガムチェック　になります。沢山のフリルや、胸元のくまちゃん刺繍がとびきり可愛らしい一枚です！背中側のファスナーで着脱できます。とてもお気に入りで複数回着用しました。年齢的に着用が難しくなってきたため、大切に着用して下さる方へお譲りします。特に目立ったダメージはありません。また、こちらは重さや大きさから送料等を考慮したお値段設定にしております。大変恐れ入りますが、お値下げは出来かねます。（2点以上をおまとめの場合のみ、少しですがお値下げさせていただきます！）肩幅　50cm身幅　51cm着丈　53cm袖丈　22cm袖口　16cm※すべて平置きでの採寸です。#古着#古着女子#古着男子#高円寺#下北沢#原宿#かわいい#ヴィンテージ#レトロ#used#vintage#candystripper#キャンディストリッパー#キャンスパ#merryjenny#メリージェニー#くま#クマ#くまさん#くまちゃん#テディベア#シャツ#ブラウス#カットソー#Tシャツ#襟付き#半袖#五分袖#フリル#レース#刺繍#ショート丈#クロップド#ギンガムチェック#チェック柄#ゆったり#大きいサイズ#ビッグサイズ#ビッグシャツ#カジュアル#ガーリー
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