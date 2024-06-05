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❤❤ヴィンテージフレンチブラウス/レース綿ブラウス/スワトーブラウス
商品番号 Q61729191987
商品名

❤❤ヴィンテージフレンチブラウス/レース綿ブラウス/スワトーブラウス
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤❤ヴィンテージレース使いのフレンチスリーブブラウス▪️肩幅　約58cm　身幅　約51cm　着丈　約56cm　▪️ヴィンテージ/used　　　♥小さなかわいいパールライトの六角形ボタン留め　レースに無理穴留めです　ウェストがいくらか絞られています‼️　オーバーブラウス摘要です‼️♥状態は大きな難まもなく着用して　頂けると思いますが、レースのカ　ットワークに毛羽立ちなどがみら　れます‼️　いくらかUSED感はありますが　糊付け等なさるとパリッとして　レースも見栄えがすると思います#ヴィンテージブラウス#古女#アンティークブラウス#ヴィンテージレースブラウス#フレンチスリーブ#レースブラウス#スワトーブラウス#アメリカンスタイル
http://narcologia.ru/goods/reboot745336.html
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