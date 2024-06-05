❤❤ヴィンテージフレンチブラウス/レース綿ブラウス/スワトーブラウス

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商品詳細
❤❤ヴィンテージレース使いのフレンチスリーブブラウス▪️肩幅 約58cm 身幅 約51cm 着丈 約56cm ▪️ヴィンテージ/used ♥小さなかわいいパールライトの六角形ボタン留め レースに無理穴留めです ウェストがいくらか絞られています‼️ オーバーブラウス摘要です‼️♥状態は大きな難まもなく着用して 頂けると思いますが、レースのカ ットワークに毛羽立ちなどがみら れます‼️ いくらかUSED感はありますが 糊付け等なさるとパリッとして レースも見栄えがすると思います#ヴィンテージブラウス#古女#アンティークブラウス#ヴィンテージレースブラウス#フレンチスリーブ#レースブラウス#スワトーブラウス#アメリカンスタイル
http://narcologia.ru/goods/reboot745336.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless287759.html
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