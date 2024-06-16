ガリャルダガランテ コットンローンシャツ

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商品詳細
GALLARDAGALANTEガリャルダガランテコットンローンシャツ定価14,931円一年前に丸の内店舗にて購入しました。カラーはチャコールグレーとなっていますが、私にはブラウンに見えます。若干の透け感があります。最後の写真参照襟にワイヤーが入っていて、好きな形に調整できます。一度の着用で美品ですが、シワがあります。美品ですが、中古品になりますのでご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/protein844534.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador449306.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement205599.html
コットンローンシャツ | GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ ...
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GALLARDA GALANTE - 極美品⭐️ GALLARDAGALANTE コットンローンシャツ ...
コットンローンシャツ
ガリャルダガランテ GALLARDAGALANTE コットンローンシャツ 長袖 シアー 前開き F オレンジ /DO ■OS レディース
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