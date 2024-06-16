

コットンローンシャツ | GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ ...



コットンローンシャツ | GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ ...



GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ)の《全骨格対応！》コットン ...



コットンローンシャツ | GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ ...



GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ)の《全骨格対応！》コットン ...



コットンローンシャツ



コットンローンシャツ | GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ ...



コットンローンシャツ



GALLARDAGALANTE（ガリャルダガランテ）の「コットンローンシャツ ...



GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ)のコットンローンシャツ通販 ...



GALLARDAGALANTE(ガリャルダガランテ)の《全骨格対応！》コットン ...



GALLARDA GALANTE - 極美品⭐️ GALLARDAGALANTE コットンローンシャツ ...



コットンローンシャツ



ガリャルダガランテ GALLARDAGALANTE コットンローンシャツ 長袖 シアー 前開き F オレンジ /DO ■OS レディース



GALLARDAGALANTE（ガリャルダガランテ）の「コットンローンシャツ ...

GALLARDAGALANTEガリャルダガランテコットンローンシャツ定価14,931円一年前に丸の内店舗にて購入しました。カラーはチャコールグレーとなっていますが、私にはブラウンに見えます。若干の透け感があります。最後の写真参照襟にワイヤーが入っていて、好きな形に調整できます。一度の着用で美品ですが、シワがあります。美品ですが、中古品になりますのでご理解ください。