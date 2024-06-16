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ガリャルダガランテ コットンローンシャツ
商品番号 P96558197892
商品名

ガリャルダガランテ コットンローンシャツ
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GALLARDAGALANTEガリャルダガランテコットンローンシャツ定価14,931円一年前に丸の内店舗にて購入しました。カラーはチャコールグレーとなっていますが、私にはブラウンに見えます。若干の透け感があります。最後の写真参照襟にワイヤーが入っていて、好きな形に調整できます。一度の着用で美品ですが、シワがあります。美品ですが、中古品になりますのでご理解ください。
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