MICA\u0026DEAL カレッジロゴ Tシャツ

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着用回数が少なく美品です。ゆったりシルエットとラフな着心地が◎大人カジュアルなカレッジロゴ風Tシャツ色:ブラック＜素材＞●滑らかな風合いのコットン100%素材を使用●独特なコシとヴィンテージ感のある柔らかな肌触り●上品見えするほのかに光沢感のある表面が特徴