THE NORTH FACE ザノースフェイス レディースTシャツ M

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ザ・ノースフェイス。オーガニックコットンを使用したボーダー柄の半袖Tシャツ。天然素材ならではの自然な風合いと肌触りのよさが特徴です。左胸に小さな刺繍ロゴを配置。レトロな印象に仕上げた、アウトドアからタウンユースまでシーンを問わず着こなせる1着です。UVガード（UPF30-50＋、紫外線カット率90％以上）機能付き。約1年前に購入しました。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●商品名：ボーダーショートスリーブマルチボーダーティー（レディース）●サイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅42cm身幅48cm着丈61cm写真もあるのでご確認ください。●状態：1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。柄・デザイン···ストライプ柄・デザイン···ボーダーカラー···レッド袖丈···半袖季節感···春、夏、秋