ウォッシャブルヨークレースブラウス

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⚠️値下げ交渉ご遠慮くださいROSSOウォッシャブルヨークレースブラウスカラー:モカサイズ:フリー 肩幅・36cm・着丈・60cm・身幅・48cm素材:ポリエステル100%、別布:ナイロン50%綿29%レーヨン21%定価:12,100円1回着用。汚れはないです。夏は1枚、春夏はカーディガンのインナーとして着用できます。ロングシーズン活用できます。2022年SS【存在感のある映えるウォシャブルヨークレースブラウス】ご好評頂いているアイテムが今シーズンも登場!リッチなヨークレースが上品に着映えするブラウス。袖は1枚仕立ての仕様にすることで、レースの柄が引き立つデザインに仕上げました。身頃はシンプルにし、甘すぎない大人な印象のレースブラウスに。また、ウォッシャブル仕様なのも嬉しいポイント。◆STYLEカジュアルにデニムや、ジャケットのインナーにプラスしたオフィススタイルまで合わせるアイテムでオンオフ幅広く着用して頂けます。ベーシックに着回しが効くOFFWHITE、MOCHA、BLACKのカラー展開でご用意しました。素材感透け感:ややあり(OFFWHITEのみ)伸縮性:なし裏地:なし光沢:ややありポケット:なしカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無季節感···春、夏、秋即購入OKらくらくメルカリ便にて発送です