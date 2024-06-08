後ろりぼん付きシフォンスリーブ切り替えリブカットプルオーバー ...

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トッコクローゼット♪お色はオフホワイトです。新品、タグ付きで試着もしてません。【Item】ワントーンで仕上げた大人レディなプチハイネックトップス。コンパクトなシルエットのリブカット生地と透け感を持たせたシアーなシフォンスリーブをドッキング♪トレンドライクなふんわりフォルムの袖で旬顔に◎背中にはシフォン素材のリボンを施し、後ろ姿まで可愛く！【Material】本体：ポリエステル70％、レーヨン30％別布：ポリエステル100％【Detail】総丈：55cmバスト周囲：85cm肩幅：34cm袖丈：22cm袖口幅：12.5cm裾幅：45.5cm自宅保管、畳シワご了承ください。#toccocloset #tocco#トッコクローゼット#トッコ#インスタグラマー#コラボ#野崎萌香#田中みな実#カタログ#堀田茜#宇垣美里#有村実樹#柏木由紀#ゆきりん#宮本茉由#渡辺美優紀#道重さゆみ#吉田朱里#愛甲千笑美#舞川あいく#石川恋 #上西星来#市川美織#綺咲愛里#玉田理沙#田久保夏鈴#デート#お出かけ#デートコーデ#オフィスコーデ#ガーリーコーデ#清楚コーデ#きれいめコーデ#お嬢様コーデ#通勤コーデ#モテコーデ#フェミニンコーデ#上品コーデ#愛されコーデ#誉められコーデ#ママコーデ#親子コーデ#通学コーデ#オフィスカジュアル#参戦コーデ#美人百花#おしゃれ#高見え#かわいい#女子力#可愛い#婚活#食事会#コンパ#飲み会#お茶会#同窓会#お見合い#パーティー#フェミニン#エレガント#エレガンス#美しい#勝負服#注目#映え#素敵#モテ#上品#清楚#お嬢#知的#大学#OL#通勤#通学#行事#旅行#リゾート#集まり#キレイ#ガーリー#コンサバ#コンサート#ライブ#女子会#お呼ばれ#インスタ映え#写真映え #あざとい#あざと可愛い#大人可愛い#大人女子