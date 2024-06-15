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エルベシャプリエ レオパード 舟形ショルダーバッグ
商品番号 J34798160401
商品名

エルベシャプリエ レオパード 舟形ショルダーバッグ
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで美品を譲っていただきましたが、別のものを使用することになったので出品します。お譲りいただいてからは一度も使用しておりません。使用する予定で底板を購入したので、そちらも一緒にお譲りします。ケアカード等はございません。縦16.5㎝横25㎝マチ14㎝
http://narcologia.ru/goods/freshman597256.html
http://narcologia.ru/goods/financier404560.html
http://narcologia.ru/goods/conception446457.html
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