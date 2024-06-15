ストール　カシミヤ100%

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商品詳細
新品タグ付き、大判ストールです。フリンジ両端に約10㎝ずつ本体は約170×60㎝お色は多色使いでとても素敵です。かなり現品に近い写真が撮れたと思います。とても肌触りが良いカシミヤで、大判なので暖かいです。百貨店で購入したものです。
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