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TOFF\u0026LOADSTONE ミニヨン リザード
商品番号 U64426889566
商品名

TOFF\u0026LOADSTONE ミニヨン リザード
ブランド名 トフアンドロードストーン
特別価格 税込 6,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。TOFF\u0026LOADSTONEミニヨンリザードです。シンプルな形ですが、真鍮鋳物のパーツ、トカゲの型押しに手塗りで美しい色調を施したリアルな仕上がりの牛革、仕立ての良さを合わせたバッグです。永くお持ちいただける逸品です。開け口はダブルファスナーを使用。バッグの高さの2/3位ファスナーが開くので、口開きが大きくお荷物の出し入れがしやすい作り。内側に、ファスナーポケットとスマートフォンが収納可能なオープンポケットが2つ付いています。サイズはタブレット（約18.3㎝×23.8㎝）がぴったり収まるサイズ感です。マチ幅が13㎝あり収納力もありますのでオン・オフ限らずお持ちいただけます。内側ポケット：3仕事で使用するため色違いで購入しましたが、こちらは出番が無さそうなので出品します。未使用です。（タグのみ外しました）ZOZOで2023年5月購入購入値:49,500円幅:約28センチ高さ:約20センチマチ:約10.5センチ持ち手:約26センチショルダー:約100センチカラー···ライトベージュ
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TOFF\u0026LOADSTONE】ミニヨン リザード | saintzacharie.org
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