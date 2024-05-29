FLOWER CAFEマルニ フラワーカフェ ハンモックバッグ パープル

ハンモックバッグは、コロンビアの伝統的なハンモックからインスピレーションを得てデザインされたバッグ。コロンビアの職人が昔ながらの手織り機で一枚ずつ生地を制作。手作業で縦糸を編み上げ、U字型のハンドル部分に糸を巻き付けています。フロント部分にとりつけた牛革のロゴプレートがアクセントに。肩からもかけられるデザイン、ハンモック生地ならではの軽さ、そして雑誌もすっぽり入る収納力のあるサイズ感で、使い勝手も抜群。マルニならではの絶妙なカラーコンビネーションのストライプ柄を織り込んだバッグは、タウンからレジャーまで幅広く活躍します。カラー:パープル素材本体:ポリエステル100％レザー部分:牛革サイズ：(約)横:40cm×縦:61cm（持ち手の高さ:27cm）付属品：タグ、保存袋※海外正規取り扱い店舗様から購入しております。不具合や真贋等の問題は一切ございませんので、ご安心の上お買い求めください。※撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。※トラブル回避のため、気になる点については、購入前にコメントよりお問い合わせいただければ幸いです。



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