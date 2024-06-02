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【9/25迄の出品】イルビゾンテ　ブラック　ビッグロゴショルダーバッグ
商品番号 N11917483330
商品名

【9/25迄の出品】イルビゾンテ　ブラック　ビッグロゴショルダーバッグ
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イルビゾンテILBISONTE素材···牛革(本革)カラー···ブラック2年前位にこちらでお譲りしていただき2回程使用しました。そのまま自宅保管してました。申し訳ありませんがお値下げは考えておりません。不明な点があればコメントお願いします。
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