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ヴィヴィアンウエストウッド　折財布　グラデーション 　赤
商品番号 O70615632045
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　折財布　グラデーション 　赤
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwood折財布グラデーション財布形/開け口・・・がま口サイズ・縦10　横12.5　幅3.5　カラー・・・レッド定価・30,000円ほど。２年ほど前に購入。半年ほど使用しました。小銭入れ（２つ）の内側に使用感あり。（黒ずみがあります）札入れに気になる汚れはありません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate514620.html
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