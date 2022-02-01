ヴィヴィアンウエストウッド　折財布　グラデーション 　赤

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwood折財布グラデーション財布形/開け口・・・がま口サイズ・縦10 横12.5 幅3.5 カラー・・・レッド定価・30,000円ほど。２年ほど前に購入。半年ほど使用しました。小銭入れ（２つ）の内側に使用感あり。（黒ずみがあります）札入れに気になる汚れはありません。よろしくお願いします。
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