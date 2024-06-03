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プラダ　カナパ　花柄　トートバッグ
商品番号 J64375079976
商品名

プラダ　カナパ　花柄　トートバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 32,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダの花柄のトートバッグになります。一度使用後暗室にて保管しておりました。ヨレ感はなく硬い生地のままです。発送は4〜7日ですが出来るだけ早めに発送しようと思いますのでよろしくお願いします。
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