プラダ　カナパ　花柄　トートバッグ

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商品詳細
プラダの花柄のトートバッグになります。一度使用後暗室にて保管しておりました。ヨレ感はなく硬い生地のままです。発送は4〜7日ですが出来るだけ早めに発送しようと思いますのでよろしくお願いします。
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