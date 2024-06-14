SHURE シュア MV7 マイク

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SHURE MV7】レビュー。SHUREの傑作ダイナミックマイクがUSBマイクに ...



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★購入前にプロフィールをご確認ください★他フリマにも出品しています。購入され次第即削除しますSHURE(シュア)/MV7-S-J【商品について】・ダイナミックマイク・単一指向性・5/8インチ27ねじマウント・USB出力とXLR出力が使用でき、PCやミキサーにも接続可能。【付属品】・USBMicroB-Aケーブル(未使用)・USBMicroB-Cケーブル(未使用)・3/8インチ-5/8インチ変換ねじ(未使用)【状態】2年前に購入。約1年弱自宅の作業用として使用。(上記期間スタンドに設置していただけで、使用頻度としては多くありません。)その後、箱にしまって保管。※マイクスタンドはありません。ご注意ください。