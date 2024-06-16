【バーバリー】40サイズ　Lサイズ　ノースリーブシャツ

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◎ご覧頂き、ありがとうございます。♤40サイズ（Ｌサイズ相当）♤バーバリーのノースリーブシャツです。♦︎汚れのある商品です。♦︎写真でご確認ください。サイズは、写真をご確認下さい。Δフォロー割はじめました∇フォローして頂くと、1000円〜2999円は 100円引き3000円〜4999円は 200円引き5000円〜7999円は 300円引き8000円〜 は 500円引き♦︎フォロー割り希望と、コメントにお願いいたします。♦︎ゆうゆうメルカリ便でも発送出来ますので、ご希望の方はメッセージくださいませ。値引きもいたしますが、過剰な値引きはご遠慮くださいませm(__)m《補足》※写真の角度で色味等分かりづらいかもしれないです。※小さなシミ、汚れ等、細かく確認しておりますが、100%ではないためご了承ください。※梱包する際に、小さく圧縮する事がございます。なるべく綺麗に畳んでますが、その際、衣服に型などができる事がございます。ご理解くださいませ。※また素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。ご質問等は、お気軽にメッセージ下さい♪Ｋ-0028ｍ柄・デザイン...チェックカラー...ピンク袖丈...袖なし素材...コットンカラー...ピンク袖丈...袖なし柄・デザイン...チェック