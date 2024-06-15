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ディーゼル　Tシャツ
商品番号 J24181999047
商品名

ディーゼル　Tシャツ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック着用は5回程度。汗染み等の目立った汚れなく美品です！
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