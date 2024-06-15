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NARACAMICIE ドット柄 ブラウス 総柄 長袖 サイズL
商品番号 A95111729473
商品名

NARACAMICIE ドット柄 ブラウス 総柄 長袖 サイズL
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リボン部分がホックで付けられるようになっているので、いちいち結ばなくても簡単に着られます♪☆アイテム…　ドット総柄長袖ブラウス☆ブランド…　NARACAMICIE(ナラカミーチェ)☆サイズサイズ表記なし(L相当)肩幅40cm身幅52cm袖丈62cm着丈70cm平置き実寸。素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。着画はお断りします。☆状態…　目立った傷や汚れはありませんが、自宅で保管していた物ですので、気になる方はご遠慮くださいm(__)m☆カラー…　ブラック☆素材…　ポリエステル100%☆配送簡易配送にて1～2日で発送いたします。仕事の都合で遅れることがございますのでご了承ください。
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