NARACAMICIE ドット柄 ブラウス 総柄 長袖 サイズL

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リボン部分がホックで付けられるようになっているので、いちいち結ばなくても簡単に着られます♪☆アイテム… ドット総柄長袖ブラウス☆ブランド… NARACAMICIE(ナラカミーチェ)☆サイズサイズ表記なし(L相当)肩幅40cm身幅52cm袖丈62cm着丈70cm平置き実寸。素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。着画はお断りします。☆状態… 目立った傷や汚れはありませんが、自宅で保管していた物ですので、気になる方はご遠慮くださいm(__)m☆カラー… ブラック☆素材… ポリエステル100%☆配送簡易配送にて1～2日で発送いたします。仕事の都合で遅れることがございますのでご了承ください。