ヨーロッパ デザイン 花柄 ドロンワーク 刺繍 プルオーバー 半袖 ブラウス

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⚫︎フォロー割引き☆¥10000以上→¥400引き☆¥5000以上→¥200引き☆¥5000未満→¥100引き⚫︎まとめ買い割引き☆2点→¥200引き☆3点→¥300引き☆4点→¥400引き...お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。#WhiteVintageその他のシャツ・ブラウスはこちら#WhiteVintageその他のアイテムはこちら＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《カラー》オフホワイト(ほんのり生成り)《サイズ》40(実寸は日本サイズM相当)《平置き実寸》着丈前:65cm着丈後:66cm肩幅:36cm身幅:46cm裾幅:51cm袖丈:17cm袖幅:17cm《素材》おそらくコットン《備考》生地は薄手で柔らかく、さらりとした肌触りです。特に目立つような汚れやダメージなどはありません。ユーズド品の為、説明や画像に無いわずかなものはご了承くださいませ。BSS-40《注意事項》実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。