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本革　レディースバッグ
商品番号 D38383524284
商品名

本革　レディースバッグ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ横26センチ縦25センチ奥行き13センチ持ち手部分は20センチグレージュ色本革カバンの内側はスウェード素材底にビス有り自立します。全体的に目立つ難はございません。一部小さな汚れがあります(6枚目の写真)送料込みにつきお値下げは致しかねます。中古品にご理解頂ける方にお譲りさせて頂きます。
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