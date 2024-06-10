本革　レディースバッグ

サイズ横26センチ縦25センチ奥行き13センチ持ち手部分は20センチグレージュ色本革カバンの内側はスウェード素材底にビス有り自立します。全体的に目立つ難はございません。一部小さな汚れがあります(6枚目の写真)送料込みにつきお値下げは致しかねます。中古品にご理解頂ける方にお譲りさせて頂きます。



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