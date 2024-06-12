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（新品未使用）FOXEY Dress\
商品番号 Q93630379370
商品名

（新品未使用）FOXEY Dress\"Freesia\"フリージア　38
ブランド名 フォクシー
特別価格 税込 31,899 円
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商品詳細

新品未使用です。2022年2月Express掲載品（新品未使用）FOXEYDress\"Freesia\"フリージア　38ハンガー、ガーメント、紙タグ、ブローチなど全てが付きます。定価　160,600カラー　プリンセスローズとても優しいピンク色です。これからの季節におすすめのドレスです。毛100％裏：キュプラ　　サイズ38　着丈：103cmバスト：84㎝ウエスト：76cm　着丈は肩の上（首下）からの総丈FOXEYfoxeyフォクシーデイジーリンDAISYLINフォクシーニューヨークReneM'sグレイシーがお好きな方にもオススメです♡袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/passionate466013.html
http://narcologia.ru/goods/passivity81783.html
http://narcologia.ru/goods/recycling486814.html

（新品未使用）FOXEY Dress\
【新品】フォクシー Dress

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