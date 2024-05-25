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ピンクハウス ティアード キャミソール 正規品 ピンク
商品番号 T31650141497
商品名

ピンクハウス ティアード キャミソール 正規品 ピンク
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 8,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクハウス正規店購入ティアードデザインキャミソールローンピンク総丈・・・59cm素人採寸です。多少の誤差はお許しください。美品かと思いますが、感覚には個人差がございますので、画像でご確認くださいませ。素人検品のため、完璧をお求めの方、細かい点が気になる方は購入をご遠慮ください。あくまでも人の手に渡ったお品とご理解の上、よろしくお願いいたします。●コンパクトに発送致します。畳じわ等ご理解くださいませ。●らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便等、変更する場合がございますのでご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/diamond945058.html
http://narcologia.ru/goods/stage247897.html
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