【ピープルツリー】ブロックプリント キャミソール・Ｌ

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7228円⇒4336円【40%OFF】くすみが見られたので酸素系漂白剤で水洗いしています。バスト(86-94)、身丈66cm黄色とグレーの幾何学模様がプリントされたキャミソールです。後ろはゴム入りで、生地が重なったデザインになってます。薄い生地で暑い季節に重宝しそうです。ハンドプリントのため染料がかすれたり、にじんでいる所もあります。また色落ち、色移りすることがありますので洗濯される際は他の物と分けて洗うのがおすすめです。「定形外郵便」もしくは「ネコポス」でお届けします。ご不明な点がございましたらご購入前にお知らせくださいませ。