TONAL バイカラー半袖ブラウス(38)

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お値下げしてます。5980円～(お値下げはこちらのタイミングでしていきます)こちらでで譲っていただいた(6300円)トーナルのブラウスです。前出品者様、２回着用されたそうです。私は試着のみです。残念ながら似合いませんでした。黒×白に近いオフホワイトのバイカラーです。シワになりにくそうな生地です。薄手でないので真夏より今からの季節に良いです。品のあるブラウスだと思います。オフィスにも良さそうです。目立つ汚れはありませんが、左袖後ろ寄り(写真７枚目)にポツっとしているのが有りましたので「やや傷や汚れ有り」にしました。よく見ないとわかりませんが、穴でもなく裏面からポツリと出た小さな突起のような感じです。引っかけでもないです。肩幅35㎝身幅46㎝着丈62㎝袖丈25㎝自宅保管してましたので細かい事にこだわる方はご遠慮ください。オフィスカジュアル半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋