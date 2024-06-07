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Christian Dior クリスチャンディオール　トップス　半袖モノトーン
商品番号 F10648086710
商品名

Christian Dior クリスチャンディオール　トップス　半袖モノトーン
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンディオール　ChristianDiorトップス半袖です。ブラウスのようですが、わりと重みがあります。ボレロとしても着れそうですこれ1枚で着ても違和感ありません。★状態:タグの部分にシミと、光が当たる明るい場所だと肩部分が日焼けしているように見えます★カラー:黒地に白ボタン★サイズ表記:9Mサイズ相当かと思います。着丈47cmウエストにかけて少し締まってある綺麗なシルエットです。自宅保管品の中古ですので、ご理解の上、ご購入お願いいたします。即購入OKです。カラー···ブラック袖丈···半袖#クリスチャンディオール#レトロ#モノトーン#ボレロ#トップス#半袖#フォーマル
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