Christian Dior クリスチャンディオール　トップス　半袖モノトーン

クリスチャンディオール ChristianDiorトップス半袖です。ブラウスのようですが、わりと重みがあります。ボレロとしても着れそうですこれ1枚で着ても違和感ありません。★状態:タグの部分にシミと、光が当たる明るい場所だと肩部分が日焼けしているように見えます★カラー:黒地に白ボタン★サイズ表記:9Mサイズ相当かと思います。着丈47cmウエストにかけて少し締まってある綺麗なシルエットです。自宅保管品の中古ですので、ご理解の上、ご購入お願いいたします。即購入OKです。カラー···ブラック袖丈···半袖#クリスチャンディオール#レトロ#モノトーン#ボレロ#トップス#半袖#フォーマル



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