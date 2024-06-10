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美品✨チャーチ　BURWOOD ドレスシューズ　革靴　黒　23.5cm
商品番号 F30833291342
商品名

美品✨チャーチ　BURWOOD ドレスシューズ　革靴　黒　23.5cm
ブランド名 チャーチ
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

church'sのBURWOODのです。　オンオフ問わずにご着用いただける定番且つ憧れの一足です♡★カラー:ブラック★表記サイズ:361/2約23.5cm★アウトソール:約27cm★購入場所質屋★状態使用に伴う若干のスレはございますが（背面部分:写真参照）それ以外は全体的に状態の良いお品です♡※あくまでもリユース品ですのでご理解あるかたのみお取引お願いいたします。他同ブランドアイテムは　#アールチャーチ他革靴は　　　　　　　　#アール革靴
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http://narcologia.ru/goods/browse277791.html
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