美品✨チャーチ　BURWOOD ドレスシューズ　革靴　黒　23.5cm

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商品詳細
church'sのBURWOODのです。 オンオフ問わずにご着用いただける定番且つ憧れの一足です♡★カラー:ブラック★表記サイズ:361/2約23.5cm★アウトソール:約27cm★購入場所質屋★状態使用に伴う若干のスレはございますが（背面部分:写真参照）それ以外は全体的に状態の良いお品です♡※あくまでもリユース品ですのでご理解あるかたのみお取引お願いいたします。他同ブランドアイテムは #アールチャーチ他革靴は #アール革靴
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