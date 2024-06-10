作家ものボア本革かばん

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商品詳細
カラー···ブラウンいちばん長い横のサイズ45cm縦33cm持ち手の長さ33cm作家さんへオーダーしたかばんです。タグはロンハーマンをお借りしています。外側にキズや汚れはありませんが、内側の目立たない場所に少し汚れがあります。中古にご理解ある方のご購入でよろしくお願い致します。
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