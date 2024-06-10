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作家ものボア本革かばん
商品番号 P13698185955
商品名

作家ものボア本革かばん
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 5,664 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

カラー···ブラウンいちばん長い横のサイズ45cm縦33cm持ち手の長さ33cm作家さんへオーダーしたかばんです。タグはロンハーマンをお借りしています。外側にキズや汚れはありませんが、内側の目立たない場所に少し汚れがあります。中古にご理解ある方のご購入でよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful10251.html
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