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エルメス　ピコタンロック18/PM　ルージュグレナ　トリヨンクレマンス　ゴールド
商品番号 M92109287531
商品名

エルメス　ピコタンロック18/PM　ルージュグレナ　トリヨンクレマンス　ゴールド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 162,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】エルメス　ピコタンロック18/PM　ルージュグレナ　トリヨンクレマンス　ゴールド国内エルメス直営店で購入しました。正規品です。カデナの保護フィルムと底部金具部分の保護フィルムがあります。【ブランド】エルメス/HERMES【素材】トリヨンクレマンス【カラー】ルージュグレナ【金具】　ゴールド【刻印】H刻印【サイズ】H:約18.5cmxW:約18cmxD:約13cm【付属品】鍵2本　カデナ　箱　ショッパー　保存袋すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。
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