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商品詳細
【新品】エルメス ピコタンロック18/PM ルージュグレナ トリヨンクレマンス ゴールド国内エルメス直営店で購入しました。正規品です。カデナの保護フィルムと底部金具部分の保護フィルムがあります。【ブランド】エルメス/HERMES【素材】トリヨンクレマンス【カラー】ルージュグレナ【金具】 ゴールド【刻印】H刻印【サイズ】H:約18.5cmxW:約18cmxD:約13cm【付属品】鍵2本 カデナ 箱 ショッパー 保存袋すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。
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エルメス ピコタンロック18/PM ルージュグレナ トリヨンクレマンス ゴールド
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