Filippa K アウター ジャケット ウール

フィリッパコーのジャケットになります。スナップボタンとファスナーを全部とめても可愛いですが一番上のスナップボタンだけとめても可愛いです。親族からほとんど着なかったものを譲って頂いたのですがこちらも着ることがなかったので状態は悪くはないとは思います。ファスナーにキズがありましたので写真にてご確認をお願い致します。smallとなっていますがMサイズの方でもゆったり着れる感じです。サイズの確認をお願い致します。着丈約64㎝身幅約52㎝その他見落としがありましたらご了承ください。ネイビー



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