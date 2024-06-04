ギャザーキャミワンピース

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去年の夏に新品(16,000円)で購入しました。数回着用し、ハウスクリーニングしてあります。目立った汚れや傷はございませんが、USED商品であることをご理解ご了承の上、お取引ください。コンパクトに折り畳んだ状態での発送になるため、畳じわが付きますことをお許しください。【BEAUTY\u0026YOUTHARROWS】サイズ：M総丈(身頃部分)：105ウエスト：70~80ヒップ132袖丈：袖なしカラー：ベージュ柄・デザイン：無地