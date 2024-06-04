COACH　長財布　レディース

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ご覧いただきありがとうございます♪【COACH】になります♪ ☆新品未使用☆□■□商品説明■□■COACH（コーチ）の長財布になります！アクセントにもなる綺麗なイエローです☆《型番》58102QBCY3《サイズ》H10.5cmxW21cmxD2cm《カラー》イエロー■□■注意事項□■□✧発送方法は匿名配送になります。✧自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。✧空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。✧海外アウトレット製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。✧寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。✧光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。✧こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。✧その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。