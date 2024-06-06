BC-8201 正規品ヴィンテージ シャネル フェイク レア 030325 ...

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☆☆BC-8201 正規品 ヴィンテージ シャネルCHANEL ロングネックレス ココマーク フェイク ジュエリー レア 030325長さ 84㎝++商品状態++状態ランク ④飾り玉の塗料のめくれなどがあります。保存袋汚れ痛みがあります。小傷があります。現状のお渡しになります。本商品は、正規リサイクルショップで購入した商品になります。本物の商品になります。安心して、お買い求め下さい。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＜商品状態ランク＞①新品、未使用品。②未使用品に近い。③目立った傷や汚れなし。④やや傷や汚れあり。⑤傷や汚れあり。⑥全体的に状態が悪い。※アンティークと表記がある場合、全体的に経年によるシミや汚れ、生地の劣化が見られます。